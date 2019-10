WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Horoskop dzienny na niedzielę 13 października 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości Horoskop dzienny niedzielę 13 października 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Zobacz, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości i czy dziś dopisze ci szczęście. Horoskop dzienny na niedzielę 13 października 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości (iStock.com) Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Horoskop radzi nastawić się na intensywny okres pełen wyzwań. Nareszcie uporządkowałeś swoje myśli dotyczące relacji z pewną osobą i wreszcie będziesz mógł się skupić na rozwoju dalszej kariery zawodowej. Masz w sobie dużo niepewności, ale spróbuj wyrzucić z głowy negatywne myśli i czerpać motywacje z małych osiągnięć. Zamiast wybiegać myślami w przód, skup się na tym, co jest tu i teraz. Podświadomie wiesz, które kroki powinieneś podjąć. Zaufaj swojej intuicji. Najgorszym, co możesz zrobić, jest zostawianie najbardziej mozolnych obowiązków na koniec. Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Dziś los obdarzył ryby szczególną kreatywnością i pomysłowościom. Kieruj się zasadą, kto nie ryzykuje, ten nie ma i chętnie podejmuj nowe wyzwania. Według horoskopu odkryjesz nietypowe, ale skuteczne rozwiązanie problemu, z którym borykałeś się od dłuższego czasu. Okres przepracowania minął i wreszcie możesz sobie pozwolić na rozwój osobisty. Posiadanie pasji jest niezwykle ważne dla naszego samopoczucia. Nie wzbraniaj się, gdy ktoś spróbuje zarazić cię swoim hobby. Wkrótce odkryjesz w sobie pewien talent. Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Uważaj. Zgodnie z horoskopem, w twoim otoczeniu przebywa osoba o wyjątkowo silnej, pesymistycznej aurze. Jest głośna, lubi plotki i chętnie opowiada o swoich problemach, a przy tym nie szczędzi każdej okazji do wypomnienia innym najmniejszych potknięć. Ogranicz kontakty z wampirem energetycznym, nim zacznie ci się udzielać jego pesymizm. Powinieneś szanować swój cenny czas i nie marnować go na spotkania z ludźmi, których nawet nie lubisz. Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Nie składaj nikomu obietnic, dopóki nie będziesz miał pewności, że zdołasz dotrzymać dane słowo. Horoskop przepowiada, że pewna dumna i bardzo ambitna osoba poprosi cię o pomoc. Masz do czynienia z kimś, kto lubi ze wszystkim radzić sobie samemu, a prośba o wsparcie nie była dla niego łatwą decyzją. Postępuj delikatnie i nie bądź zbyt surowy w swoich osądach. Miej jednak na uwadze, że ta osoba oczekuje szczerej odpowiedzi. Najokropniejsza prawda jest mimo wszystko lepsza od najpiękniejszego kłamstwa. Jeżeli powiesz dokładnie to, co według ciebie chce usłyszeć, zawiedziesz jej zaufanie. Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Horoskop odradza podejmowania się prac, które są poniżej twoich kwalifikacji. Najwyższy czas, żebyś zaczął się cenić. Masz sporą wiedzę i doświadczenie, ale jesteś przy tym bardzo skromny, co często wykorzystują osoby trzecie. Wiele osób nadużywało twojej pomocy, ale wreszcie powinieneś przestać z wykonywaniem zadań dla innych. Niedługo będziesz miał okazję zaprezentować swoje umiejętności. Nie bój się wyjść przed szereg. Mów otwarcie o swoich niekonwencjonalnych pomysłach i nietypowych metodach rozwiązań niektórych problemów. Taką postawą zaimponujesz wpływowym osobom. Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Bądź czujny, gdyż ktoś spróbuje ci wcisnąć w usta słowa, których nie powiedziałeś. W twoim otoczeni przebywają osoby zazdrosne, które postrzegają cię jako rywala. Twój horoskop dzienny sugeruje nastawić się na okres zaciekłej rywalizacji. Najlepiej będzie, jeżeli chwilowo zrezygnujesz z błahych rozrywek, a skoncentrujesz przede wszystkim na pracy. Masz dużą wiedzę oraz doświadczenie, ale w najbliższym czasie będziesz musiał wykazać się również sprytem. Osoby trzecie dostrzegają twój potencjał. Nie zawiedź ich oczekiwań. Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Jeżeli zobowiązałeś się do wykonania pewnej rzeczy, doprowadź ją do końca. Pewna osoba bardzo na ciebie liczy. Jeżeli się wycofasz, zawiedziesz jej zaufanie. Według horoskopu to dobry moment na spędzenie czasu z bliskimi. Ostatnio byłeś bardzo zaabsorbowany pracą, przez co ledwie udawało się znaleźć wolną chwilę. Teraz sytuacja ulegnie zmianie i wreszcie będziesz mógł odpocząć. Nadarzy się również okazja do przeprowadzenia poważnej rozmowy z osobą, z którą już dawno powinieneś coś wyjaśnić. Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Zastanów się, czy w swoim działaniu nie jesteś nadopiekuńczy. To naturalne, że martwisz się o bliskie osoby, ale nie możesz wymagać od nich postępowania według twoich wytycznych. Bardzo często ludzie najlepiej uczą się właśnie na własnych błędach i zdaniem horoskopu w najbliższym czasie powinieneś pomyśleć przede wszystkim o własnych problemach, które wcale nie są mniej ważne. Wydając polecenia innym, możesz szybko zrazić do siebie ludzi. Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Horoskop przeczuwa, że to nie jest najlepszy dzień na podejmowanie kluczowych decyzji. Ostatnio wagi są wyjątkowo roztargnione i ciężko im skupić się na wykonywaniu najprostszych czynności. W tym okresie nie bierz na swoje barki dodatkowych zadań. Jesteś przepracowany, a twoje myśli krążą wokół pewnego problemu dotyczącego relacji z konkretną osobą. Celebruj każdą wolną chwilę i pomyśl o wzięciu urlopu. Dobrze zrobi ci cisza, spokój oraz czas na przemyślenia. Najlepszymi doradcami okażą się osoby spod znaków byka i strzelca. Zaufaj ich opinii. Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Według twojego horoskopu, dzień zacznie się wyjątkowo stresująco. Kilka nieprzewidzianych sytuacji losowych zmusi cię do nagłej zmiany planów. W godzinach popołudniowych czeka cię zadanie grupowe. Nie stawiaj się jednak na pozycji lidera, ale bądź otwarty na opinie innych ludzi. Wspólne szukanie rozwiązania trudnej sytuacji, będzie również pretekstem do poprawienia relacji z osobą, za którą wcześniej nie przepadałeś. Okaże się, że z oboje wyciągnęliście błędne wnioski z pewnej, dawnej sytuacji, a wasze wzajemne pretensje były nieuzasadnione. Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Do życia strzelców powoli wkrada się rutyna. Stałe powtarzanie tych samych czynności bywa nużącego. Czujesz, że potrzebujesz zmian, więc nie wahaj się już dłużej przed wprowadzeniem ich w życie. Dobrym pomysłem będzie aktywność fizyczna. Wielu znajomych pasjonuje się sportem i chętnie spróbuje zarazić cię swoim hobby. W najbliższym czasie warto oddać się także wszelkim kreatywnym zajęciom. Jeżeli myślisz o zrobieniu małego przemeblowania, zmianie wyglądu lub odświeżeniu garderoby wiedz, że tego typu detale również poprawią twoje samopoczucie. Horoskop dzienny dla koziorożca

Koziorożec (22.12-19.01) Jesteś osobą odpowiedzialną, która lubi mieć wszystko pod kontrolą. Horoskop przewiduje jednak pewnego komplikacje. Nieoczekiwane wydarzenie zupełnie zaburzy twój rytm dania, co na początku nie przypadnie ci do gustu. Będziesz musiał zapanować nad emocjami i szybko podjąć pewną decyzję. Zaufaj swojej intuicji, podpowiada ci dobre rozwiązanie. Szybko zrozumiesz, że zmiany wcale nie są takie złe, a odrobina chaosu pozwoli przerwać nużącą rutynę. Wieczorem spotka cię miła niespodzianka, która skutecznie poprawi nastrój.