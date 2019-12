WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze Polska Świat Społeczeństwo Polityka Bezpieczeństwo Edukacja Tylko w WP Innowacje #DzieńdobryWP Wideo Najnowsze horoskop Klaudia Zawistowska 12 min. temu Horoskop dzienny na niedzielę 1 grudnia 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości Horoskop dzienny na niedzielę 1 grudnia 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Horoskop dzienny na niedzielę 1 grudnia 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości (iStock.com) Horoskop dzienny dla wodnika Wodnik (20.01-18.02) Wodniki powinny nastawić się na okres pełen napięć. Dziś będziesz musiał wykazać się determinacją w dążeniu do celu oraz opanowaniem w trudnych sytuacjach. Najciężej będzie ci się dogadać z rakami, które są uparte, pewne siebie i nieskore do kompromisów. Chwilowo zrezygnuj z błahych rozrywek. Ogranicz również kontakty z osobami, które nie wnoszą do twojego życia nic wartościowego. Wkrótce będziesz musiał podjąć decyzję, której skutek w dużym stopniu wpłynie na twoje najbliższe życie. Zachowaj zimną krew i weryfikuj usłyszane informacje, nim przystąpisz do działania. Horoskop dzienny dla ryb Ryby (19.02-20.03) Horoskop dzienny podpowiada, że to odpowiedni moment na próbowanie nowych rzeczy. Tego dnia ryby znajdą w sobie duże pokłady charyzmy, dzięki której przekonasz innych do swoich pomysłów. Pozytywną energią szybko przyciągniesz wiele kreatywnych, pełnych pasji osób. Nie protestuj, gdy będą namawiać cię do spróbowania ich nietypowego hobby lub przeczytania inspirującej książki. Dzięki takim działaniom wygrasz z dokuczliwą rutyną, która uparcie wkrada się do twojego życia. W kroczenie w nowe towarzystwo nie tylko będzie okazją do nawiązania przyjaźni, ale również pozwoli ci poszerzyć horyzonty. Horoskop dzienny dla barana Baran (21.03-19.04) Horoskop głosi, że dzień zacznie się bardzo leniwie. Już od rana będziesz mieć mało energii, co utrudni ci wykonywanie nawet najprostszych obowiązków. To nie jest dobry moment na podejmowanie kluczowych decyzji. Po aktywnym, pełnym wyzwań okresie, wreszcie nadszedł czas na zasłużony odpoczynek. Zasłużyłeś na relaks w domowym zaciszu. Nic się nie stanie, jeżeli jeden dzień biernie odpoczniesz przy serialu lub książce. Horoskop dzienny dla byka Byk (20.04-22.05) Nie odkładaj ważnych spraw na później, bo skumulują się i obarczą cię w najmniej odpowiednim momencie. Zgodnie z horoskopem, ostatnio straciłeś wiarę we własne możliwości a spadek zaangażowania prędzej czy później odbije się na efektach twojej pracy. Najwyższy czas na zmianę podejścia. Zamiast uciekać przed problemami, spróbuj się z nimi zmierzyć. Kluczem do rozwiązania problemów będzie szczera rozmowa. Podświadomie wiesz, że powinieneś omówić z kimś parę spraw, ale nie wiesz jak zacząć temat. Im szybciej zmobilizujesz się do rozmowy, tym skuteczniej poradzisz sobie z powierzonymi obowiązkami. Czas naprawdę ma znaczenie. Horoskop dzienny dla bliźniąt Bliźnięta (23.05-21.06) Nadchodzi szczęśliwy okres. Gwiazdy zsyłają na wagi wyjątkową pomyślność, przez którą promieniejesz i przyciągasz do siebie ludzi. Według dziennego horoskopu szczęście będzie ci sprzyjać w sprawach miłosnych, ale pamiętaj, żeby nie nadużywać swojej pozycji. Osoby, które postrzegasz, jako silne i pewne siebie jednostki, w rzeczywistości mogą być bardziej kruche i wrażliwe, niż możesz przypuszczać. Bez względu na okoliczności, postaw na szczerość. Bawiąc się cudzymi uczuciami, nie doprowadzisz do niczego dobrego. Horoskop dzienny dla raka Rak (22.06-22.07) Według horoskopu, raki już od dłuższego czasu mają ochotę na odmianę i szukają wszelkich form odskoczni od szarej codzienności. Po głowie chodzi ci daleki wyjazd. Wiedz, że taka zmiana otoczenia wyszłaby ci na dobre. Utrata energii przy schematycznym wykonywaniu tych samych czynności jest czymś normalnym, dlatego warto pozwolić sobie na taki odpoczynek. Miej jednak świadomość, że za planowanie urlopu powinieneś zabrać się z odpowiednim wyprzedzeniem. Dobrymi doradcami w tej kwestii będą najbliżsi przyjaciele, preferujący spontaniczne wyprawy. To również idealni kompani podróży, z którymi dogadałbyś się najlepiej. Horoskop dzienny dla lwa Lew (23.07-23.08) Nie ma sensu płakać nad rozlanym mlekiem. Horoskop zwraca uwagę na fakt, że nie zdołasz cofnąć czasu, a ciągłe narzekanie wcale nie poprawi twojej sytuacji. Weź sprawy we własnej ręce i ponieś kompetencje pewnych działań. Pamiętaj, że ludzie uczą się błędach. To właśnie pomyłki kształtują nasz charakter, pomagając radzić sobie z przeciwnościami losu. Skoncentruj się na skutkach swoich działań i ułóż konkretny plan działania, który pomoże ci znaleźć wyjście z trudnej sytuacji. Pamiętaj, że masz wokół siebie dobrych doradców. Warto poprosić ich o radę. Horoskop dzienny dla panny Panna (24.08-22.09) Nie odkładaj ważnych spraw na później, bo skumulują się i obarczą cię w najmniej odpowiednim momencie. Jesteś zmęczony, ale bądź cierpliwy. Niebawem napięty okres minie, jednak to właśnie decyzje podjęte w najbliższym czasie będą miały kluczowy wpływ na rozwój twojej kariery zawodowej. Horoskop biznesowy radzi, byś ograniczył błahe rozrywki i skupił się na pracy, zaczynając od zadań, które mogą ci sprawić najwięcej problemów. Jeżeli wprowadzisz w życie przemyślany plan działania, do którego się zastosujesz, unikniesz problemu, z którym będą borykać się twoi znajomi. Horoskop dzienny dla wagi Waga (23.09-22.10) Horoskop dzienny dostrzega, że jesteś wyjątkowo zmęczony. W takim stanie niezwykle ciężko jest uporządkować myśli i skupić się na powierzonych obowiązkach. To dobry moment, aby rozważyć wzięcie kilku dni wolnych od pracy. Nie zmuszaj się także do dużego wysiłku fizycznego. Twój organizm potrzebuje regeneracji. Relaks w gronie przyjaciół pozwoli ci wyciszyć się i ponownie nabrać sił do działania. Przed tobą wiele wyzwań, a w obecnym stanie nie zdołasz im podołać. Horoskop dzienny dla skorpiona Skorpion (23.10-21.11) Horoskop dzienny zaleca dziś skorpionom wyjątkową ostrożność. Niebawem pewna osoba spróbuje wciągnąć cię w intrygę. Zaangażowanie w spór, nie przyniesie ze sobą niczego dobrego, może natomiast popsuć twoje relacje z osobami, które prywatnie darzysz sympatią. Bądź mediatorem i staraj się łagodzić zamieszanie, a zyskasz w oczach współpracowników. W godzinach wieczornych będziesz miał więcej wolnego czasu, który warto poświęcić rodzinie. Ostatnio byłeś tak zaabsorbowany pracą, że nie zdołałeś znaleźć, chociażby chwili na kontakt z bliskimi. To właśnie w rodzinie masz największe oparcie, dlatego warto pielęgnować taką relację, a w trudnych chwilach również być dla nich wsparciem. Horoskop dzienny dla strzelca Strzelec (22.11-21.12) Wydarzenia dzisiejszego dnia sprawią, że zostaniesz zmuszony aby podjąć większą odpowiedzialność za siebie i swoich bliskich. Być może to najwyższy czas abyś przejął inicjatywę. Pamiętaj jednak, aby nie podejmować decyzji za innych. Jedyne co możesz zrobić, to wesprzeć ich w każdym działaniu. Horoskop dzienny dla koziorożca Koziorożec (22.12-19.01) Wciąż promieniejesz i przyciągasz do siebie ludzi. Szczęście będzie Ci sprzyjać w sprawach miłosnych, ale pamiętaj, żeby nie nadużywać swojej pozycji. Osoby, które postrzegasz jako silne i pewne siebie w rzeczywistości mogą być znaczenie wrażliwsze, niż Ci się wydaje. Bądź szczery. Nie baw się cudzymi uczuciami, bo bardzo gorzko pożałujesz. Polub WP Wiadomości 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Ważne 0 Smutne 0 Ciekawe 0 Irytujące