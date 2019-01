Horoskop dzienny na czwartek 3 stycznia

Horoskop dzienny na czwartek 3 stycznia. Sprawdź, co wydarzy się w najbliższej przyszłości.

Horoskop dzienny na czwartek 3 stycznia (iStock.com)

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Ktoś złamie dane słowo i chociaż sytuacja nie jest poważna, nie powinieneś zbyt łatwo wybaczać. Jeszcze nie nauczysz się mówić głośno tego, co czujesz, skutki uległego działania będą gorsze niż myślisz. Osoba na której opinii Ci zależy, ceni sobie szczerość i ludzi mających własne zdanie.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Dojdzie do nieporozumienia i konflikt z pewną osobą będzie wisiał na włosku. Zachowaj jednak spokój. Jeżeli na spokojnie przeanalizujesz sytuację, znajdziesz z niej wyjście, które zadowoli obie strony. Najgorsze, co możesz zrobić, to dać ponieść się emocjom. Skup się na realizacji własnych celów i nie daj rozproszyć.

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Nie odkładaj ważnych spraw na później. Póki masz wolniejszą chwilę najlepiej zająć się nimi jak najszybciej. Los przewidział dal Ciebie wyjątkową szansę. Jeżeli będziesz umiejętnie gospodarować czasem, czeka Cię miła niespodzianka. W tym okresie niezwykle cenne okażą się rady lwów i baranów. Oni wiedzą, co mówią.

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Nie ma sensu tkwić w sytuacji, która nie oferuje Ci żadnych perspektyw. To dobry moment na rozwój osobisty. Przeanalizuj swoje dotychczasowe postępowanie i oceń, jakie działania niosły ze sobą najwięcej trudu, a najmniej korzyści jednocześnie. Byki są pracowite, ale też dociekliwe. Nie daj się wykorzystywać. Najwyższy czas na poszerzanie horyzontów i zdobywanie wiedzy w nowym zakresie.

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) To właściwa pora na planowanie wszelkich wyjazdów i podróży. Potrzebujesz nadać swojemu życiu świeżości, a dalsza wyprawa naładuje Cię pozytywną energią. Wciąż jest kilka spraw, które musisz przemyśleć i przedyskutować z bliską osobą. Wspólna podróż będzie ku temu idealną okazją.

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Będziesz chciał pomóc pewnej osobie, ale zastanów się czy ona naprawdę tego potrzebuje. Czasami nadgorliwość jest gorzej postrzegana od bezczynności. Nie próbuj wesprzeć kogoś na siłę. W takiej sytuacji możesz tylko stracić. Nie wtrącaj się również w cudze konflikty. Z natury jesteś osobą dociekliwą i pewną swoich racji, ale w tym wypadku skromność popłaci.

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Los sprzyja Ci w kwestiach finansowych. To dobry moment na wszelkie inwestycje. Niedługo możesz spodziewać się przypływu gotówki, która pozwoli na realizację celu, który jeszcze niedawno zdawał się nieosiągalny. Jeżeli zastanawiasz się czy wykonywać pewien ryzykowny krok na przód w kwestiach zawodowych wiedz, że nie będziesz żałował.

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Odnosisz wrażenie, że osoby w których otoczeni przebywasz, mają zupełnie inny styl życia. Nie czuj presji i nie próbuj na siłę dopasowywać się do innych. Dotyczy to również spraw miłosnych. Ostatnio nie możesz narzekać na brak adoratorów, ale żaden nie zainteresował Cię na tyle, by wejść z nim w bliższą relację. Pamiętaj, żeby nie robić niczego na siłę. Zaufaj swojej intuicji, a los podpowie Ci właściwą drogą.

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Przebywasz w otoczeniu ludzi, którzy nie wierzą w słuszność Twoich racji. Uzbrój się jednak w cierpliwość, ponieważ już niedługo los zweryfikuje prawdę. Nie zwalniaj tempa w sprawach zawodowych. Wszystko powoli zaczyna układać się po Twojej myśli. Punktualność i precyzja zwiększą Twoje szanse na awans.

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Złapałeś bliższy kontakt z pewną osobą i chciałbyś rozwinąć tą relację. Nie ma na co czekać. Przejmij inicjatywę proponując spotkanie. Dobrym pomysłem będzie zapoznawanie różnych znajomych. Będziesz prawdziwą duszą towarzystwa, która przyciąga do siebie ludzi. Jeżeli umiejętnie rozegrasz sytuację masz szansę zyskać nowego przyjaciela, a nawet kogoś więcej…

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Pewna bliska osoba przechodzi przez trudny okres i potrzebuje Twojego wsparcia. Ostatnio wydarzyło się coś, co bardzo zniszczyło jej nastrój, jednocześnie zaniżając poczucie własnej wartości. Najwyższy czas, żebyś odwdzięczył się za pomoc, którą Ci niegdyś okazała. Pomóż jej poszukać wyjścia z niełatwej sytuacji. Z pewnością doceni Twoje starania.