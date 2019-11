WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze Polska Świat Społeczeństwo Polityka Bezpieczeństwo Edukacja Tylko w WP Innowacje #DzieńdobryWP Wideo Najnowsze horoskop Klaudia Zawistowska 2 godziny temu Horoskop dzienny na czwartek 28 listopada 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości Horoskop dzienny na czwartek 28 listopada 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Horoskop dzienny na czwartek 28 listopada 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości (iStock.com) Horoskop dzienny dla wodnika Wodnik (20.01-18.02) W ostatnim czasie udało ci się uporać z ważnymi rzeczami, dzięki czemu odniosłeś znaczący sukces. Horoskop dzienny radzi uważać. Nie popadaj w samouwielbienie. Masz prawo cieszyć się z osiągniętego sukcesu, ale nie pozwól sobie na bierność. Konkurencja nie śpi. Jeżeli zamiast pójść za ciosem postanowisz zostać przy tym, co masz, niebawem możesz wiele stracić. Horoskop dzienny dla ryb Ryby (19.02-20.03) Horoskop dzienny wie, że w ostatnim czasie walczysz sam ze sobą. Wykonujesz zadania, których wymaga od ciebie pracodawca, ale nie przynosi ci to żadnej radości. Rutyna i marazm zabijają twoją kreatywność. Spróbuj zmienić swoje podejście do codziennych obowiązków. Zaproponuj szefowi inne rozwiązanie, a może uda ci się zyskać w jego oczach. Jeżeli twoja inicjatywa jest słuszna, a nie zostanie doceniona, może warto pomyśleć o zmianie otoczenia? Horoskop dzienny dla barana Baran (21.03-19.04) W ostatnim czasie twoje życie sercowe nie przypominało bajkowej historii. Według horoskopu ten czas powoli mija. Już niebawem gwiazdy ześlą ci niemałą niespodziankę. W twoim życiu pojawi się osoba, obok której nie przejdziesz obojętnie. Nie chowaj się za zasłoną nieśmiałości i złych doświadczeń. Jeżeli nie wykorzystasz tej okazji, nie wiadomo, kiedy pojawi się kolejna. Horoskop dzienny dla byka Byk (20.04-22.05) Ostatnio los ci nie sprzyja. Masz wrażenie, że liczba obowiązków, którą obarczają cię pracodawcy i domownicy przekracza twoje możliwości. Według horoskopu nie powinieneś dłużej godzić się na takie traktowanie. Zamiast posłusznie przyjmować kolejne zadania, powiedz stop. W pracy jest wiele osób, które mogą wesprzeć cię w działaniach. Nie musisz robić wszystkiego samodzielnie. W domu dobrym rozwiązaniem będzie ułożenie harmonogramu działania i podzielenie obowiązków między wszystkich domowników. Horoskop dzienny dla bliźniąt Bliźnięta (23.05-21.06) Jesteś przemęczony. Masz wrażenie, że każdy kolejny dzień jest trudniejszy od poprzedniego. Nie masz siły i motywacji, żeby podnieść się z łóżka. Horoskop głosi, że nadszedł dobry czas na zmianę. Zamiast spędzać popołudnia w łóżku, użalając się nad swoim losem, spróbuj coś zmienić. Dobrym rozwiązaniem będzie postawienie na aktywność fizyczną. Zamień fotel na siłownię. Początki będą trudne, ale z biegiem czasu zauważysz, że aktywność fizyczna ma na ciebie bardzo dobry wpływ. Odzyskasz siły i chęć do życia. Horoskop dzienny dla raka Rak (22.06-22.07) Gwiazdy szykują dla ciebie sporą niespodziankę. Zdaniem horoskopu w twoim otoczeniu pojawi się nowa osoba. Z początku nie będziesz pewien co o niej sądzić. Z jednej strony będzie cię intrygować jej osobowość, z drugiej masz cały czas w pamięci, że zostałeś skrzywdzony. Pamiętaj jednak, że nie wszyscy są nastawieni wobec ciebie wrogo. Musisz nauczyć się na nowo ufać ludziom. Zdaniem horoskopu nadszedł dobry czas ponowne otworzenie się na ludzi. Horoskop dzienny dla lwa Lew (23.07-23.08) Od pewnego czasu zaniedbujesz swoje relacje z najbliższymi. Nie spotykasz się z przyjaciółmi. Od dawna nie kontaktowałeś się również z członkami najbliższej rodziny. Horoskop dzienny ostrzega, że w ten sposób wyrządzasz krzywdę sobie i im. Twoje najbliższe otoczenie zaczyna się poważnie martwić. Dlatego warto odnowić relacje, które ostatnio zaniedbałeś. Zadzwoń do krewnych, spotkaj się z przyjaciółmi. Zmiana otoczenia i podzielenie się doświadczeniami pomoże ci uporać się ze stresem i jesienną depresją. Horoskop dzienny dla panny Panna (24.08-22.09) W twoim otoczeniu pojawiła się osoba, która uważnie patrzy ci na ręce. Czujesz mocny dyskomfort, ale nie masz odwagi nikomu o tym powiedzieć. Czas wziąć sprawę we własne ręce. Nie możesz pozwalać, żeby ktoś wpędzał cię w niewygodną sytuację i na to nie reagować. Horoskop sprzyja podejmowaniu stanowczych działań. Rozmów się ze stalkerem. Wymiana zdań może cię zaskoczyć. Horoskop dzienny dla wagi Waga (23.09-22.10) Od wielu tygodni oszczędzasz, żeby zrealizować jedno ze swoich marzeń. Według horoskopu niebawem zbliżysz się do jego realizacji. W najbliższym czasie możesz spodziewać się przypływu gotówki, a na horyzoncie pojawi się nad wyraz atrakcyjna oferta. Ostateczna decyzja, czy odważysz się pójść za ciosem i spełnić jedno z marzeń należy już tylko do ciebie. Horoskop dzienny dla skorpiona Skorpion (23.10-21.11) W ostatnim czasie targały tobą emocje. Z jednej strony byłeś pełen energii i szczęśliwy, z drugiej przygniatał cię ogromny ciężar, który niejednokrotnie spędzał ci sen z powiek. Zdaniem horoskopu trudny i burzliwy okres niebawem się skończy. W życiu wszystkich skorpionów niebawem nastąpi przełom, po którym wszystko się uspokoi. Zapracowane i przemęczone skorpiony będą mogły odpocząć i cieszyć się spokojem i czasem wolnym. Horoskop dzienny dla strzelca Strzelec (22.11-21.12) Już niebawem czeka cię rewolucja w życiu zawodowym. OD dawna dokładasz wszelkich starań, żeby zaimponować swoim przełożonym. Nie ustajesz w działaniach na rzecz podwyższenia swoich kompetencji i ogólnego rozwoju. Koziorożec (22.12-19.01) Horoskop finansowy zwiastuje dla ciebie dobry okres. Nie najlepszy okres finansowy wielkimi krokami zbliża się ku końcowi. Twoja cierpliwość i skromność zostanie teraz nagrodzona. Będziesz mógł pozwolić sobie na porcję luksusu i wygody. Zamiast myśleć o oszczędzaniu każdego grosza, pozwolisz sobie na odrobinę szaleństwa. To dobry okres na zmiany w wyglądzie. Postaw na śmiałe metamorfozy, nie bój się postawić na elementy garderoby, na które normalnie nigdy byś się nie odważył.