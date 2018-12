Horoskop dzienny na czwartek 27 grudnia. Sprawdź, co Cię czeka w najbliższej przyszłości.

Horoskop dzienny dla barana Baran (21.03-19.04) Uważaj, dzisiaj mogą spotkać cię pewne niespodziewane przeszkody i niezbyt miłe niespodzianki w pracy. Pamiętaj jednak, aby każdą informację przyjąć ze spokojem i bez nadmiernych emocji. Pogodne nastawienie może być kluczem do tego, aby przetrwać cały dzień.

Horoskop dzienny dla byka Byk (20.04-22.05) Możesz dzisiaj odczuć pokusę postawienia wielu spraw na jedną kartę. Los jednak nie sprzyja ryzykownym wyborom. Przed Tobą stresujący dzień w pracy . Ktoś uporczywie będzie usiłował cię obarczyć winą za coś, na co nie miałeś wpływu. Bądź stanowczy i nie zmieniaj zdania pod wpływem nacisku.

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Nie obiecuj wiele, bo możesz się nie wywiązać z danego słowa. W najbliższym czasie łatwo ci będzie wpaść w pułapkę wielu obietnic. Postaraj się nabrać dystansu do wszystkich swoich relacji i kontaktów towarzyskich. Nie oznacza to, że powinieneś się odciąć od znajomych – spróbuj jednak zachować ostrożność w tym, co mówisz i robisz.