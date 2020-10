Horoskop dzienny na czwartek 22 października 2020. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop

Ryby (19.02-20.03) Wasze sprawy ruszą do przodu, łącznie z tymi, które gdzieś po drodze utknęły. Możecie zebrać efekty z wcześniej podjętych działań. Część z Was otrzyma podwyżkę, premię lub nagrodę. Wykorzystajcie swoją wiedzę w celu osiągnięcia wzrostu dochodów.

Baran (21.03-19.04) Zaplanowane na dzisiaj przedsięwzięcia mogą nie przynieść Wam oczekiwanych rezultatów. Możecie użalać się nad sobą i dręczyć Was będzie poczucie winy. Pamiętajcie, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło.