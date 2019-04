Horoskop dzienny na czwartek 11 kwietnia 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości

Horoskop dzienny na czwartek 11 kwietnia 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Horoskop dzienny na czwartek 11 kwietnia 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości (iStock.com)

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Horoskop przeczuwa, że to nie jest najlepszy dzień na podejmowanie kluczowych decyzji. Ostatnio wodniki są wyjątkowo roztargnione i ciężko im skupić się na wykonywaniu najprostszych czynności. W tym okresie nie bierz na swoje barki dodatkowych zadań. Jesteś przepracowany, a twoje myśli krążą wokół pewnego problemu dotyczącego relacji z konkretną osobą. Celebruj każdą wolną chwilę i pomyśl o wzięciu urlopu. Dobrze zrobi ci cisza, spokój oraz czas na przemyślenia. Najlepszymi doradcami okażą się osoby spod znaków byka i strzelca. Zaufaj ich opinii.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Uważaj, w twoim najbliższym otoczeniu znajduje się plotkarz. Horoskop ostrzega, to osoba, która na pierwszy rzut oka wydaje się miła i skora do pomocy. W rzeczywistości jednak to typ uwielbiającego sensację intryganta. Waż słowa i nie zwierzaj się z ważnych spraw osobom, do których nie masz pełnego zaufania. Jeżeli będziesz mieć możliwość wyboru, chętniej podejmuj zadania indywidualne. Prace grupowe ostatnio nie są twoją dobrą strona. Ponadto pewne osoby bardzo chętnie przypisałyby sobie twoje zasługi. Bądź czujny. Nie możesz do tego dopuścić.

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) To twój szczęśliwy dzień. Według horoskopu barany zostały dzisiaj obdarzone szczególną pomyślnością. Zdaj się na intuicję i wprowadź w życie odważne plany, które podsuwa ci wyobraźnia. Nie bój się wyjść przed szereg. Niekonwencjonalne pomysły zaimponują wpływowym osobom. W tym dniu twój umysł jest również wyjątkowo otwarty na wiedzę, dlatego to idealny moment na naukę nowych rzeczy. Wkrótce pojawi się szansa na gwałtowny rozwój w kwestii zawodowej. Jeżeli umiejętnie wykorzystasz sytuację, zwiększysz swoje szanse na awans.

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Pamiętaj, że na duży sukces często przekładają się małe elementy. Diabeł tkwi w szczegółach, dlatego nie warto bagatelizować detali. Horoskop radzi uzbroić się w cierpliwość. Odnosisz wrażenie, że osiąganie zamierzonych celów twoim znajomym przychodzi zdecydowanie łatwiej. Nie bierzesz jednak pod uwagę faktu, że efekty ich działań są często bardziej krótkotrwałe. Nie zniechęcaj się brakiem natychmiastowych rezultatów i nie zbaczaj z obranej ścieżki. Niedługo wytrwali zostaną nagrodzeni.

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Twój horoskop dzienny mówi, że staniesz w obliczu dylematu. Będziesz musiał dokonać wyboru pomiędzy dwiema, atrakcyjnymi opcjami w kwestii dalszego rozwoju kariery. Nie masz zbyt wiele czasu do namysłu i nie powinieneś odwlekać tej sprawy w nieskończoność. Tym bardziej że część twoich rywali już ustaliła konkretny plan działania. Dobrym pomysłem będzie poproszenie o radę osób starszych i bardziej doświadczonych, których w twoim otoczeniu nie brakuje. Chociaż ostateczna decyzja będzie należała do ciebie, sprawią, że zwrócisz swoją uwagę na istotne szczegóły, których wagi wcześniej nie uwzględniałeś.

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Chociaż raki są z natury bardzo ambitne i do pewnych rozwiązań lubią dochodzić same, w najbliższym czasie nie powinieneś unosić się dumą. Horoskop przeczuwa komplikacje w sprawach zawodowych. Czeka cię dużo pracy, dlatego nie miej oporów, by poprosić innych o pomoc. Nikt nie posiada szczegółowej wiedzy w niemalże każdej dziedzinie, a twoje wątpliwości nie są niczym dziwnym. Na odpoczynek znajdziesz czas dopiero w godzinach wieczornych. Usłyszysz wówczas wiadomość, która poprawi ci nastrój.

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Horoskop odradza podejmowania ryzykownych decyzji. Po trudniejszym okresie zmęczone lwy powinny przede wszystkim odpocząć. Zachowaj równowagę pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym. Pamiętaj, że pracujesz po to, aby żyć. Nie żyjesz, aby pracować. Ciągły stres powoli zaczyna udzielać się również twoim bliskim. Jeżeli w porę nie zareagujesz i nie zmienisz podejścia, zaczniecie się od siebie oddalać. Znajdź wolną chwilę i zorganizuj spotkanie towarzyskie. Docenią twoją propozycję. Uważaj jednak, aby podczas rozmowy sam z siebie nie poruszać tematów służbowych. W konwersacji skup się przede wszystkim na sprawach rodzinnych.

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Według twojego horoskopu, dzień zacznie się wyjątkowo stresująco. Kilka nieprzewidzianych sytuacji losowych zmusi cię do nagłej zmiany planów. W godzinach popołudniowych czeka cię zadanie grupowe w którego. Nie stawiaj się jednak na pozycji lidera, ale bądź otwarty na opinie innych ludzi. Wspólne szukanie rozwiązania trudnej sytuacji, będzie również pretekstem do poprawienia relacji z osobą, za którą wcześniej nie przepadałeś. Okaże się, że z oboje wyciągnęliście błędne wnioski z pewnej, dawnej sytuacji, a wasze wzajemne pretensje były nieuzasadnione.

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Horoskop przeczuwa, że to nie jest najlepszy moment na rozwój spraw sercowych. Myślami nadal krążysz wokół dawnej relacji i chociaż w twoim otoczeniu zaczynają pojawiać się nowi adoratorzy, nie okazujesz im zainteresowania. Nie słuchaj fałszywych doradców, którzy nakazują ci pośpieszne wejście w kolejny związek, tylko wreszcie daj sobie czas. Przerwa od spraw sercowych nie oznacza jednak, że powinieneś zrezygnować z życia towarzyskiego. Nie zamykaj się na otoczenie, a wolny czas poświęć przyjaciołom. Przechodzili przez podobny etap i chętnie udzielą ci kilku cennych rad.

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Nie próbuj na siłę sprostać oczekiwaniom innych. Skorpiony dużo wymagają zarówno od siebie, jak i od innych, a jednak zdanie najbliższych ma dla nich zawsze kluczowe znaczenie. Horoskop mówi, że już niedługo będziesz musiał podjąć ważną decyzję. Skutki twojego wyboru będą długotrwałe, dlatego nie działaj pochopnie. Chociaż jedna oferta może wydawać się atrakcyjniejsza pod względem korzyści, wykonywanie zadań, które znacznie wystają poza krąg twoich zainteresowań, bywa wykańczające. Tym razem nie powinieneś sugerować się zdaniem bliskich. Zaufaj intuicji, podpowiada ci najlepszy scenariusz.

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Horoskop przepowiada ci wiele niespodzianek. Dzień zaczniesz bardzo aktywnie. Masz motywację do działania, dzięki czemu wyjątkowo szybko sprostasz powierzonym obowiązkom. W najmniej spodziewanym momencie, osoba, po której nigdy byś się tego nie spodziewał, raptem poprosi cię o radę. Chociaż na początku nie wierzyła w twoje kompetencje, wydarzenia ostatnich dni sprawiły, że zmieniła zdanie. Nie zwalniaj tempa, a coraz więcej ludzi zacznie postrzegać cię jako autorytet. Wieczorem usłyszysz przełomową wiadomość w sprawie, na której rozwiązanie czekałeś już od dłuższego czasu.