Hongkong. Znowu demonstracja przeciw rządowi i brutalnej policji

Nie słabną protesty mieszkańców Hongkongu wobec rządowego projektu zmian prawa umożliwiającego m.in. ekstradycję do Chin. Uczestnicy protestu domagają się dymisji szefowej administracji regionu Carrie Lam.



To już kolejna demonstracja w ostatnich dniach. Przypomnijmy, że w środę jej uczestnicy starli się z policją, która użyła przeciwko demonstrantom gazu łzawiącego, gumowych kul, armatek wodnych i pałek. W niedzielnej manifestacji ma uczestniczyć ponad milion osób.

- Nie miałem zamiaru dzisiaj przychodzić, ale kiedy zobaczyłem, co działo się w środę, jak bito Hongkończyków, naprawdę mnie to zabolało. Dlatego zdecydowałem się przyjść - powiedział Matt Chan, jeden z uczestników cytowany przez agencję Reutera.

Projekt zakłada umożliwienie ekstradycji osób podejrzanych o przestępstwa do krajów i regionów, z którymi Hongkong nie ma obecnie podpisanych umów ekstradycyjnych, w tym do Chin kontynentalnych. Przewiduje też możliwość zamrażania i konfiskaty aktywów na wniosek organów ścigania ChRL. Dotyczyłoby to zarówno Hongkończyków, jak przebywających w tym mieście obywateli Chin i obcokrajowców.