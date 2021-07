Hongkong. Zaszczepił się cztery razy, bo chciał chodzić do barów

Przyjął cztery dawki szczepionki przeciwko COVID-19. Ekspert: To nieodpowiedzialne

"Ludzie nie powinni brać czterech dawek, gdyż to może potencjalnie wpłynąć na ich układ odpornościowy i wciąż brakuje dowodów naukowych w tej sprawie. Biorąc pod uwagę nieznane ryzyko, nikomu się to nie opłaca" – stwierdził dr Leung Chi-chiu, odnosząc się na łamach dziennika "South China Morning Post" do kwestii przyjęcia czterech dawek szczepionki na COVID-19 przez 30-letniego Singapurczyka.