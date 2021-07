Hołownia zamieścił zdjęcie i podzielił internautów. "Politykom nie wypada"

"Mańcia nam wyrosła, a że dziecko rośnie, to widać nie tylko po ubraniach, ale i po foteliku. Nie wiem, kto - ona, czy ja - jest bardziej dumny z tego, że od paru dni grany jest już 'fotelik dla starszaków'. Ten akurat - co za super pomysł - ma w zagłówku głośniczki, więc można włączyć dziecku np. audiobooka na podróż" - pisze Szymon Hołownia we wpisie na Instagramie.