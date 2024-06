Hołownia zamieścił wpis. "Dlatego tyle wyborców zostało w domu"

Hołownia pogratulował KO. " Z naszym wynikiem trzeba jeszcze poczekać"

W niedzielę po ogłoszeniu szacowanych wyników na podstawie sondażu exit poll Hołownia pogratulował Koalicji Obywatelskiej "spektakularnego" wyniku i wygranej w tych wyborach. - Trzymamy kciuki za to, żebyście to dobrze wykorzystali; będziemy was wspierać we wszystkim, co dobre i co w Europie dzisiaj trzeba wypracować - podkreślił.