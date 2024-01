Hołownia upomina Kołodziejczaka. "Never ending story"

- Panie pośle Kołodziejczak, pan się nie wypowiadał. Więc nie może pan prostować, bo prostuje się swoje wypowiedzi, a nie czyjeś. Panie pośle, to będzie never ending story, bo za chwilę będzie sprostowanie do sprostowania, a potem jeszcze jedno sprostowanie - mówił Szymon Hołownia do Michała Kołodziejczaka.