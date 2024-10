Hołownia tłumaczy się z ograniczeń dla dziennikarzy. "To był błąd"

Hołownia: na miejscu pracowały służby

- Wczoraj to, co się wydarzyło i co spotkało panią redaktor, odbywało się pod moją nieobecność w gabinecie, byłem w podróży do Wielkopolski. Natomiast w gabinecie pracowały służby pirotechniczne i antypodsłuchowe, które okresowo dokonują kontroli pomieszczeń, w których pracujemy. W związku z tym funkcjonariusze poprosili o to, żeby w momencie, gdy te sprawdzenia są prowadzone, na korytarzu nie było osób - tłumaczył marszałek Sejmu Szymon Hołownia.