Hołownia pożegna się z funkcją? Wraca temat rotacyjności marszałka

Trela apeluje do koalicjantów o dojrzałość polityczną i skupienie się na wspólnych celach. - Polityka to zajęcie dla dojrzałych facetów. Przypominam panowie, że chłopaki nie płaczą, dlatego przestańcie się mazać, rozpamiętywać, kto, co powiedział czy zrobił. Bo gdybyśmy zwracali na to uwagę, to żadnej koalicji nie udałoby się utrzymać dłużej niż dwa dni - zwrócił się do polityków PSL-u i Polski 2050.