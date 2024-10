Hołownia o pośle Wilku: Nieźle nawywijał

Marszałek Szymon Hołownia, odnosząc się w środę do tej sprawy stwierdził, że zapoznał się z tym wnioskiem. - No, nieźle pan poseł nawywijał. Jak się państwo zapoznacie z treścią tego wniosku, to powiem szczerze, to już nie jest nawet ułańska fantazja - ocenił Hołownia.