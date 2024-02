Hołownia: jak Polska potrzebuje CPK, to CPK będzie

- Wiemy, że przede wszystkim ludzie powinni móc dojechać koleją do swojego miejsca pracy, do lekarza, do domu. Być może potrzebujemy tego wielkiego hubu i być może potrzebujemy też prowadzących do niego kolei wysokich prędkości. To jest w tej chwili przedmiotem audytu, sprawdzenia, zobaczenia czy w ogóle ten pomysł ma sens, czy on się broni, a przede wszystkim, jeżeli miałby być realizowany - a to nie jest przesądzone - to jak sprawić, by nie był realizowany w tak bezczelny sposób, który niszczy ludziom życie, dobytki, perspektywę, jak było to robione do tej pory - mówił.