Hołdys do Bąkiewicza: Koleś, coś ci powiem, jesteś nędzarz

- Koleś, coś ci powiem - zwrócił się bezpośrednio do lidera narodowców Roberta Bąkiewicza. - W 1981 roku, kiedy był strajk i walczyliśmy z komuną, to komuna robiła to, co ty, zagłuszała nas przez głośniki. Ale oni mieli wielki głośnik, a ty jesteś nędzarz - mówił Hołdys, po czym dodał: - Tak jak wtedy, walczymy dzisiaj z podłym systemem i ludźmi. Ale to nic, skoro historia zatacza koło, to wygramy - podkreślił.