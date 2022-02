Holandia zmienia front. Dostarczy broń Ukrainie

Zatwierdzona przez Hagę lista gotowego do przekazania Ukrainie uzbrojenia nie obejmuje jedynie karabinów i amunicji. Holendrzy dostarczą również kilka radarów pola walki m.in. radary rozpoznania artyleryjskiego AN/TPQ-36, czy radar obserwacji pola walki Squire. Do tego dochodzą dwa podwodne drony do rozpoznania min morskich, 2 tys. kamizelek kuloodpornych i 3 tys. hełmów. Rząd szacuje całkowitą wartość sprzętu na 7,4 mln euro.