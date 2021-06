Holandia. Seria eksplozji w polskich sklepach. Aresztowano cztery osoby

Na przełomie 2020 i 2021 roku doszło do serii eksplozji w polskich supermarketach w Aalsmeer, Heeswijk-Dinther, Beverwijk i Tilburgu. We wtorek prokuratura krajowa Holandii oświadczyła, że do tej pory aresztowano czterech podejrzanych o podłożenie ładunków wybuchowych.