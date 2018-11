Holandia: Nastolatek wdychał dezodorant i zmarł

Do szpitala Maasstad w Rotterdamie w Holandii trafił 19-latek, który wdychał dezodorant. Po kilku dniach od wprowadzenia w śpiączkę farmakologiczną zmarł. Nastolatek był chory psychicznie, miał przypisane leki.

19-latek wdychał dezodorant w domu. Owinął mokry ręcznik wokół głowy, wziął dezodorant w sprayu i zaczął wprowadzać jego zawartość do swojego nosa. Chciał w ten sposób się odurzyć. Na początku nastolatek stał się nadpobudliwy, skakał i biegał po całym domu. Potem w jego ciele ustał przepływ krwi i nastąpił atak serca. Rodzice natychmiast zawieźli go do szpitala. Tam został wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej. Po kilku dniach stwierdzono zgon.