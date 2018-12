Holandia. 300 kulek kokainy w żołądkach Polaków. Jest wyrok

Czterech Polaków zostało skazanych za przemyt narkotyków w Holandii. W ich organizmach znaleziono łącznie 300 kulek z kokainą o łącznej wadze około 4 kilogramów.

Jak informuje Polsat News, Polacy w wieku od 31 do 49 lat zostali zatrzymani w lipcu na autostradzie A1, w okolicy miasta Hengelo.

Okazało się, że w żołądkach mieli w sumie 300 kulek z kokainą o łącznej wadze około 4 kilogramów. Mężczyźni przyjechali do Holandii do pacy na budowie. Przed sądem tłumaczyli, że zostali zmuszeni do przemytu.