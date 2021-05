Noc Muzeów 2021. Google oszalało! Te atrakcje są hitem. Będą tłumy

Jeszcze jedno miejsce jest najczęściej wyszukiwane w ramach zwiedzania Nocy Muzeów 2021. Muzeum Techniki i Przemysłu NOT jest zamknięte, trwają tam obecnie prace organizacyjne i adaptacyjne. Jednak w ramach Nocy Muzeów 2021. w godzinach 18.00 – 1.00 miejsce to zaprasza do odwiedzenia plenerowej, wirtualnej instalacji artystycznej Narodowego Muzeum Techniki pod tytułem „Wirtualne światy historii techniki”.