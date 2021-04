Hit dla fanów Lidla. W poniedziałek do sklepów trafi streetwearowa kolekcja ubrań

Jedna z najpopularniejszych w Polsce sieci handlowych postanowiła zrobić bardzo odważny krok, który wbrew pozorom może bardzo spodobać się jej fanom. Lidl ogłosił, że do sprzedaży trafią t-shity, klapki oraz skarpety sygnowane logiem marki. Limitowana kolekcja streetwearowej odzieży #lidlfancollection ma pojawić się w sklepach sieci już w najbliższy poniedziałek 26 kwietnia br.

To nie pierwszy raz

Jak zauważa portal "Nowy Marketing", to nie pierwszy raz kiedy sieć Lidla wypuszcza odzież sygnowaną swoją marką. Rok temu we Włoszech sieć wypuściła buty sportowe w kolorach nawiązujących do firmowego loga Lidl.