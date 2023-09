Hiszpańskie media ogłaszają "alarm piraniowy". Głodne ryby atakują turystów

Mają one od 15 do 25 centymetrów długości i lubią skubać wszystko, co jest jadalne, łącznie z brodawkami, pieprzykami czy uszkodzoną, ludzką skórą. Ostre zęby ryb mogą prowadzić do drobnych krwawiących obrażeń. Według gazety "La Opinión de Murcia" tego lata tego lata aż 15 osób zgłosiło w Benidorm, że zostali pogryzieni przez miejscowe "piranie".