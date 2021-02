Hiszpania. Zatrzymano rapera Pablo Hasela. Doszło do starć z policją

Muzyk został aresztowany we wtorek rano, kiedy to policja wtargnęła na teren uczelni. Raper wzywał wtedy swoich zwolenników do organizowania manifestacji w jego obronie. Hasel oskarżył władze Hiszpanii o ograniczenie wolności słowa.

Hiszpania. Zatrzymanie rapera Pablo Hasela

W związku z tym we wtorek późnym wieczorem doszło do protestów w kilkudziesięciu miastach Hiszpanii. Zostały one zwołane za pomocą mediów społecznościowych. Do najliczniejszej manifestacji doszło w autonomicznym regionie Katalonii. Tam interweniowała policja. Funkcjonariusze użyli gumowych kul.