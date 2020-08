Hiszpania zakazuje palenia! Chodzi o koronawirusa

Poza tym - jak podkreśla raport - palacze częściej ściągają maski i dotykają palcami w okolicach ust, co mogłoby doprowadzić do tranzycji wirusa. Po drugie palacze wydychają dym papierosowy, a wraz z nim unoszą się kropelki śliny, co mogłoby doprowadzić do szybszego rozprowadzenia wirusa. Dlatego zakaz dotyczy także papierosów elektronicznych.