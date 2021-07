Hiszpania. Piąta fala COVID-19? Najgorzej jest w Katalonii

Jak podają hiszpańskie portale specjalistyczne Infosalus i Redaccion Medica, według ekspertów to właśnie brak obowiązku noszenia maseczek w przestrzeni publicznej przyczynia się do zwiększenia liczby zakażeń COVID-19 na terenie Hiszpanii, co w efekcie może przełożyć się bezpośrednio do nadejścia piątej fali koronawirusa.