Hiszpania. Jest czwarta ofiara wybuchu w Madrycie

Hiszpania wstrząśnięta wybuchem, do jakiego doszło w środę 20 stycznia w dzielnicy Latina w Madrycie. Początkowo służby informowały o trzech ofiarach: monterze oraz dwóch przechodniach.

Hiszpania. Wybuch w Madrycie. Jest czwarta ofiara

Jak poinformowano w czwartek 21 stycznia, nad ranem zmarła czwarta ofiara wybuchu pieca gazowego. Służby przekazały, że ofiara to ksiądz, który znajdował się w budynku, w którym doszło do eksplozji.

Do wybuchu pieca gazowego w dzielnicy Latina doszło w środę 20 stycznia w godzinach popołudniowych. Oględziny miejsca eksplozji pozwoliły stwierdzić, że wyniku eksplozji pieca doszło do drugiego wybuchu - instalacji gazowej w drugim budynku.

Hiszpania. Wybuch w centrum Madrytu. Duże zagrożenie dla dzieci

Pierwsza eksplozja miała miejsce w budynku należącym do Archidiecezji Madrytu. Na co dzień mieszkali w nim księża. Jednym z nich jest duchowny, który zmarł w czwarte rano. Dodatkowo mówi się o ośmiu ofiarach.

W czwartek rano do sprawy odniosła się także dyrektor szkoły podstawowej, która sąsiaduje ze zniszczonym budynkiem. - Godzina 15:00, o której doszło do wybuchu, jest porą, w czasie której dzieci przebywają na szkolnym dziedzińcu. Wczoraj nie otworzyliśmy go z powodu zimnej aury - powiedziała szefowa placówki.