"Historyczny przełom". Donald Trump: Izrael i ZEA nawiązują stosunki dyplomatyczne

Do tej pory Izrael nie utrzymywał stosunków dyplomatycznych z krajami Zatoki Perskiej, jednak - jak podkreśla BBC - wspólne obawy przed wpływem Iranu na region - doprowadziły do nieoficjalnych kontaktów między Izraelem a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi.

Pełen uznania wobec nowej mapy geopolitycznej świata jest Ambasador Zjednoczonych Emiratów Arabskich w USA Yousef Al Otaiba. W oświadczeniu przekazał, że jest to "zwycięstwo dyplomacji i całego regionu". "To znaczący postęp w stosunkach arabsko-izraelskich, który obniża napięcia i tworzy nową energię do pozytywnych zmian"- dodał.