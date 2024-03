Historyczne osiągnięcie. Przeszczepili człowiekowi wątrobę świni

Był to pierwszy pełen przeszczep do ciała biorcy wątroby świni. W styczniu zespół kierowany przez chirurga transplantologa Abrahama Shakeda z University of Pennsylvania w Filadelfii przeprowadził podobny eksperyment. Połączył klinicznie martwą osobę z genetycznie zmodyfikowaną wątrobą świni umieszczoną poza jej ciałem. Zdaniem chińskich specjalistów, przeszczepienie wątroby do wnętrza ciała dostarcza jednak więcej informacji niż takie podłączenie.