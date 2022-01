Serce świni z powodzeniem przeszczepione człowiekowi. Medyczna sensacja

- To była przełomowa operacja i przybliża nas o krok do rozwiązania problemu niedoboru narządów - powiedział Bartley Griffith, lekarz, który przeprowadził operację. Serce funkcjonowało i wyglądało normalnie - powiedział na łamach "New York Times" Griffith. - Jesteśmy podekscytowani, ale nie wiemy, co będzie jutro. To się nigdy wcześniej nie zdarzyło - dodał.