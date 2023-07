"Historyczna modernizacja". Inwestycja kosztowała 30 mln zł

- Dla zwiedzających największą atrakcją zawsze pozostanie sam obraz autorstwa Jana Styki i Wojciecha Kossaka. Po to, aby go zobaczyć, ale także "przeżyć", przybywają dzisiaj do nas goście z całego świata. Ale po ostatniej modernizacji także to, co pokazujemy w tzw. małej rotundzie, jest dla nich wielką niespodzianką i cieszy się ogromnym zainteresowanie. To właśnie tam zainstalowaliśmy ogromne ekrany ciekłokrystaliczne i pokazujemy animację bitwy pod Racławicami. Nasz najmłodszy gość znajduje w tego typu prezentacji ogromną frajdę - kończy.