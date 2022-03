Historia żrącej miłości

Rankiem mógł być martwy

W Starym Kurowie granat eksplodował 15 marca zeszłego roku. O godz. 15.55 Eugeniusz M., 60-letni emeryt, przyjechał z instytutu onkologii w Gliwicach, gdzie od pięciu lat leczy się z nowotworu. Krystyna M., rencistka (całkowita niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym do stycznia 2025 r.), zwykle mu towarzyszyła, ale tym razem została w domu. Po powrocie znów był dla niej niemiły. Wcale nie dlatego, jak zarzekała się w śledztwie, w sklepie po sąsiedzku kupiła sodę kaustyczną. Chciała tylko udrożnić brodzik. Wypiła dwa piwa, po czym trochę kreta wsypała do brodzika, potem jeszcze do zlewu, do jednej i drugiej komory. "Zapomniałam, że jestem żoną i matką. Moja głupota i bezmyślność doprowadziła do tego, że sodę wsypałam też do mleka. Mleko odstawiłam do lodówki" – zeznała. Nie umiała wyjaśnić, co w nią wstąpiło, ale "na pewno nie chęć zemsty na mężu".