Historia jak z filmu. Zaginiony pies wrócił do swojego właściciela po 2 latach

Pracownicy schroniska dla zwierząt OTOZ Animals w Dąbrówce koło Wejherowa byli świadkami wzruszającej historii. Dwóm wolontariuszkom zupełnie przez przypadek udało się po dwóch latach połączyć sędziwą suczkę i jej właściciela.

Pod koniec grudnia pani Monika i jej 9-letnia córka Amelia wybrały się do schroniska, by wyprowadzić na spacer zwierzaki potrzebujące pomocy. - Nawet przez myśl nam nie przeszło, że zostaniemy jednym z elementów niesamowitej układanki - mówi pani Monika w rozmowie z portalem trojmiasto.pl.

Po dotarciu do schroniska wybrały pieska i poszły z nim na spacer. Zwierzę przestraszyło się małej dziewczynki i złapało ją za nos. Pies nie zrobił dziewczynce krzywdy, ale wolontariuszki zdecydowały się odprowadzić go z powrotem do schroniska i wziąć innego.

To był przełomowy moment. Zdjęcie dotarło bowiem do właściciela pieska, którym okazał się pewien mieszkaniec Gdyni. Mężczyzna rozpoznał suczkę, która zaginęła niemal dwa lata wcześniej. Jej prawdziwe imię brzmi "Łatka". Po czterech miesiącach szukania pan Tomasz zrezygnował i oddał rzeczy po swoim psie do schroniska. O ironio, do przytuliska w Dąbrówce.