Hindusi utknęli na Okęciu. "Pomóżcie!"

W środę do Indii poleciał samolot, którym Polacy mają wrócić do kraju w ramach rządowej akcji #LotdoDomu. Z Okęcia mieli nim wylecieć właśnie Hindusi, którzy na lot czekali 2 dni , ale samolot poleciał ...pusty.

- Ma to związek z decyzją indyjskiego rządu. Do Indii nie mogą już przylatywać nawet obywatele tego kraju. Samoloty, które tam lądują, muszą być bez pasażerów – tłumaczy Krzysztof Moczulski z PLL LOT w wypowiedzi dla "Dziennika Wschodniego", który jako pierwszy napisał o tej sprawie.

Hindusi nagrali filmik z dramatycznym apelem o pomoc, który wysłali do redakcji tej gazety. Na nagraniu mówią: - Na ten lot czekaliśmy tu od dwóch dni. Jest nas tu ok. 50 osób . Prosimy nasz rząd, by nas stąd zabrał. Bariera językowa nie pozwoli nam porozumiewać się. Utknęliśmy tu, prosimy o pomoc!

Każda z ok. 50 osób oczekujących na powrót do Indii za bilet na samolot zapłacił kilka tys. zł. (od 3 500 zł do 4 200 zł). Rzecznik LOT-u wyjaśnia, że te pieniądze zostaną im zwrócone. Nie wiadomo jednak, co z obywatelami Indii będzie dalej. "Nie możemy wrócić do naszego kraju. Pomóżcie" - proszą Hindusi w nagraniu, które trafiło do mediów.