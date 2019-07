Herosi biznesu mogą zdobyć milion złotych na wdrożenie innowacji w swoim sklepie oraz okolicy

Milion złotych – to łączna suma nagród dla kreatywnych przedsiębiorców, którzy chcą stworzyć innowacyjny sklep dla swoich klientów lub zadbać o jego okolicę. Aby liczyć się w grze o milion, trzeba do 24 lipca zgłosić swój pomysł na innowację do programu "Herosi innowacyjności".

Trzeba dać klientowi więcej, czyli stworzyć przyjazne otoczenie dla swojego biznesu, aby zakupy w sklepie były przyjemnością. (Fotolia, Fot: Davizro Photography)

"Klient nasz pan" – to stare porzekadło ma ciągle silną moc biznesową. Bo nikt tak dobrze jak właściciel lokalnego sklepu nie zna potrzeb klienta, który robi w nim zakupy. Klient ma być zadowolony, a oferta zakupowa maksymalizowana z myślą o jego potrzebach.

Sukces w branży detalicznej zależy od rozwoju firmy, czyli inwestowania w nowe technologie, które pozwolą przedsiębiorcy dopasować swoją ofertę do wymogów zmieniającego się rynku. Sam dobry produkt nie wystarczy. Trzeba dać klientowi więcej, czyli stworzyć przyjazne otoczenie dla swojego biznesu, aby zakupy w sklepie były przyjemnością.

Sklep marzeń w oparciu o trzy zasady

Jak to zrobić? Są trzy uniwersalne zasady biznesowe, dzięki którym można osiągnąć przewagę na rynku oraz podnieść satysfakcję klientów. Po pierwsze – zmieniać świat lokalnie. Po drugie – inwestować w technologie. Po trzecie – stawiać na praktyczne rozwiązania.

Tylko myśląc innowacyjnie, można dopasować rozwiązania biznesowe do oczekiwań klientów. A czego chce klient? Chce robić zakupy w sklepie marzeń.

Poza towarem na półkach ważne są atrakcyjne i praktyczne udogodnienia, bo to one przyciągają kupujących. Kasa samoobsługowa, elektroniczne etykiety cenowe na towary, duże kosze na kółkach czy oświetlenie ledowe – to szczegóły, które sprawiają, że w takim sklepie chętniej robi się zakupy.

Tak samo ważne jak wyposażenie sklepu jest jego otoczenie. Stojaki na rowery, aby bezpiecznie zaparkować jednoślad, czy postawiona w pobliżu ławka, aby odpocząć lub spokojnie przepakować sprawunki, to często nieuświadamiane atuty. Klient woli robić zakupy w miejscu, które zapewnia ku temu użyteczną przestrzeń.

Milion złotych za 54 pomysły

Proaktywne myślenie o swoim biznesie może być warte nawet milion złotych, bo tyle wynosi łączna nagroda w konkursie "Herosi innowacyjności" organizowanym przez Grupę Eurocash dla najbardziej atrakcyjnych projektów biznesowych.

Projekty w jednej z trzech kategorii tematycznych można zgłaszać jeszcze tylko do 24 lipca. Ambasadorką kategorii "Zmieniam świat lokalnie" jest znana dziennikarka Katarzyna Dowbor. Sekcją "Inwestuję w technologię" opiekuje się prezenter telewizyjny Zbigniew Urbański, a kategoria "Stawiam na praktyczne rozwiązania" to domena Przemysława Talkowskiego – dziennikarza biznesowego.

Zgłoszone projekty przejdą formalną weryfikację i zostaną poddane ogólnopolskiemu głosowaniu na tej stronie. Po głosowaniu w internecie wszystkie nadesłane pomysły biznesowe zostaną ocenione przez jury, a ocena końcowa projektów będzie sumą punktów za poparcie społeczne (głosy internautów) oraz za biznesowy potencjał (głosy jury).

Jury konkursu, złożone z niezależnych ekspertów oraz wspomnianych ambasadorów, wybierze finalnie 54 projekty, które otrzymają nagrody pieniężne o łącznej wartości miliona złotych. Program "Herosi innowacyjności" przewiduje jedną nagrodę w wysokości do 100 tys. zł, trzy nagrody do 50 tys. zł oraz pięćdziesiąt nagród do 15 tys. zł. Lista laureatów zostanie ogłoszona 24 września 2019 roku podczas Kongresu Akademii Umiejętności w Łodzi.