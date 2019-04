Heroina warta 25 mln dolarów przechwycona. Kilkaset km od Polski

Ponad 300 kilogramów heroiny wartej 25 milionów dolarów przejęła ukraińska policja. Narkotyki pochodzą z dwóch źródeł. 100 kilogramów heroiny przechwycono w drodze na granicę z Unią Europejską.

Największy przemyt od lat

Zastępca Komendanta Głównego Wiaczesław Abroskin tłumaczył na specjalnie zwołanej konferencji, że to drugi etap specjalnej operacji departamentu ds. zwalczania zbrodni narkotykowych. Na ślad przestępców ukraińscy śledczy wpadli w Kijowie pod koniec marca tego roku.

Łącznie policjanci przejęli prawie tonę heroiny, która miała trafić do Europy. Jej czarnorynkowa wartość to - bagatela 75 milionów dolarów. To największa ilość narkotyków, jaką przechwycono - jak twierdzą Ukraińcy - nie tylko w ich kraju.