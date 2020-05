Harry Potter. JK Rowling zdradziła ważny szczegół

Harry Potter. JK Rowling ujawniła ważny szczegół

Za miejsce narodzin Harry'ego Pottera uznawano szkocki Edynburg. Po latach JK Rowling ujawniła, że nie jest to prawda. Autorka serii powieści o przygodach czarodzieja zdradziła, że Potter zaczął powstawać w mieszkaniu przy 94 St John's Road w południowo-zachodnim Londynie. Pisarka podzieliła się tą wieścią w mediach społecznościowych.

Tym samym chciała rozwiać jeden z mitów dotyczących jej powieści. Fani Harry'ego Pottera uważali, że ten urodził się w Edynburgu. "To prawdziwe miejsce narodzin Harry'ego Pottera" - napisała Rowling i zdradziła, że to właśnie tam po raz pierwszy zaczęła pisać o przygodach Harry'ego Pottera. "Od zawsze jestem rozbawiona pomysłem, że Hogwart był bezpośrednio inspirowany pięknymi miejscami, które zwiedziłam. To dalekie od prawdy" - dodała.