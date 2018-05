Hanna Lis przeprasza "kukizowców". Ciąg dalszy awantury z Tomaszem Jaskółą na Twitterze

Ciąg dalszy ostrej wymiany zdań między Hanną Lis a posłem Kukiz'15 Tomaszem Jaskółą na Twitterze. Dziennikarka zdecydowała się przeprosić za swoje słowa "kukizowców", ale posłowi znów się dostało. Tym razem nazwała go kreaturą.

Wszystko zaczęło się od wpisu Hanny Lis o Jarosławie Kaczyńskim. "Największy przekręt współczesnej Polski: wylansowanie tezy, że Kaczyński jest antykomunistą. On mentalnie tkwi w tamtym systemie po uszy. Ta sama pogarda wobec słabszych, ta sama tępa propaganda, ta sama pazerność partyjnej świty. To już nie są ośmiorniczki, to jest come back PRL-u" - napisała na swoim profilu na Twitterze dziennikarka.