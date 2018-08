Hanna Gronkiewicz-Waltz o komisji weryfikacyjnej. "Oczekuję na doprowadzenie siłą"

Prezydent Warszawy konsekwentnie odmawia pojawienia się na komisji weryfikacyjnej. Dodała, że oczekuje na siłowe doprowadzenie na posiedzenie. - Trzeba zobaczyć, jaka jest demokracja w Polsce. Ludzie to muszą widzieć. I w Polsce, i za granicą - powiedziała Gronkiewicz-Waltz.

Zdaniem prezydent Warszawy komisja wyjaśniająca aferę reprywatyzacyjną jest niekonstytucyjna. - Oczekuję na doprowadzenie siłą. Trzeba zobaczyć, jaka jest demokracja w Polsce. Ludzie to muszą widzieć. I w Polsce, i za granicą - skomentowała Gronkiewicz-Waltz.

- Nie chodzi o to, że walczę finansowo z grzywnami, tylko chcę pokazać, że oni działają niezgodnie z prawem. Patryk Jaki chodził i się cieszył, że nałożył grzywnę na Hannę Gronkiewicz-Waltz. A sąd powiedział, że nie, nie można nakładać takich kar na osoby fizyczne - tłumaczyła Gronkiewicz-Waltz.

Komisja gorsza niż dekret Bieruta

- Nie, nawet tego nie zaproponował. Wiedział, że jestem twarda i nie pójdę. Nie mam zamiaru brać udziału w kampanii Patryka Jakiego - stwierdziła Hanna Gronkiewicz-Waltz. - Wiem, co robiłam dla ludzi. Dla mnie jest ważny człowiek: czy dostał mieszkanie, miejsce w żłobku... To, co robi komisja, jest gorsze niż dekret Bieruta - dodała.