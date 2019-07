Hanna Gronkiewicz-Waltz dla WP o swojej nowej pracy: "Bez wsparcia rządu. Tusk? Nic nie wiedział"

Była prezydent Warszawy ma nowe stanowisko przy Komisji Europejskiej - przewodniczącej misji "Klimatyczno-neutralne i inteligentne miasta". Hanna Gronkiewicz-Waltz mówi WP: - Donald Tusk nic o tym nie wiedział. Dowiedział się wczoraj. Czy przenoszę się do Brukseli? Nie zamierzam, będziemy się spotykać z ekspertami z różnych krajów regularnie.

Na to stanowisko powołał byłą prezydent Warszawy Carlos Moedas, komisarz ds. badań, nauki i innowacji. Gronkiewicz-Waltz będzie liderem jednej z pięciu unijnych misji naukowych przy Komisji Europejskiej, które w ramach przyszłego programu Horyzont Europa mają zajmować się takimi wyzwaniami jak zmiany klimatyczne czy miasta neutralne dla klimatu.

- Jak do tego doszło? - pytamy Hannę Gronkiewicz-Waltz.

- Zajmuję się na uniwersytecie przedmiotem Zarządzanie Aglomeracjami. Podczas zbierania materiałów, znalazłam aplikację, przez którą można było się zgłosić na to stanowisko. Napisałam CV. I najpierw zadzwonił do mnie dyrektor pracujący z komisarzem, a później sam komisarz ds. badań, nauki i innowacji Carlos Moedas - przyznaje była włodarz Warszawy.

Jak dodaje, największe znaczenie przy wyborze jej kandydatury miało to, że przez wiele lat Hanna Gronkiewicz-Waltz zarządzała dużym miastem, jej doświadczenie, a także to, że jest naukowcem - od wielu lat profesor wykłada na uniwersytecie. - Szukano osób, które osiągnęły silną pozycję w samorządzie - dodaje polityk.

Jak mówi Gronkiewicz-Waltz, "misje mają dostarczać rozwiązania łączące naukę z praktycznymi efektami". - Nowe rozwiązania muszą odnaleźć się w rynku. Nad tym będziemy pracować w kilkunastoosobowej grupie ekspertów z różnych krajów. Ja mam tym zespołem zarządzać. Nie sądziłam, że znajdę się w tak doborowym towarzystwie. To wielkie wyzwanie. Bardzo się cieszę, że będę mogła uczestniczyć w pracach komisji - mówi nam była prezydent Warszawy.

- Będziemy się spotykać mniej więcej przez 25 dni w roku - przyznaje WP Hanna Gronkiewicz-Waltz (za jeden dzień pracy będzie przysługiwać jej co najmniej 450 euro diety, czyli prawie 2 tys. zł).

Jak dodaje: - Komisja nie będzie mówić nam, czym mamy się zajmować. To my prezentujemy Komisji nasze sugestie. Jesteśmy dla niej agendą pomocniczą.

Zespół Gronkiewicz-Waltz będzie prowadzić badania przede wszystkim w zakresie ograniczenia emisji CO2 w smart cities. - Smart cities, czyli wszystkie inteligentne rozwiązania. Pięć lat temu w Warszawie nie mógł pan zapłacić za parking przez telefon, a teraz pan może. Generalnie chodzi o to, by jak najbardziej ułatwić życie w miastach. W tej chwili się to bardzo szybko rozwija. Będziemy nakreślać kolejne cele, które będzie można zrealizować jeszcze szybciej - wyjaśnia polityk.