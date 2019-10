Handlowali kobietami i zmuszali je do prostytucji. Ofiary sprowadzali nawet z Peru

Policjanci z Poznania zatrzymali trzynaście osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Mieli zajmować się handlem ludźmi i zmuszaniem kobiet do uprawiania prostytucji.

Do zatrzymania podejrzanych doszło we wtorek. Prokurator zarzucił im udział w zorganizowanej grupie przestępczej, handel ludźmi, zmuszanie do uprawiania prostytucji i czerpanie korzyści materialnych z tego procederu oraz wymuszenia rozbójnicze. Trzynastu podejrzanym osobom grozi kara do 15 lat więzienia. W stosunku do jedenastu osób prokuratura wystąpiła do sądu o tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące.