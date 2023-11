"Handelsblatt" o rządzie Tuska. "Wielkiej rewolucji nie będzie"

Dziennik cytuje Joannę Kluzik-Rostkowską, jedną z najbardziej doświadczonych posłanek Koalicji Obywatelskiej, która mówi, że nikt w opozycji nie wie, co ich czeka po powrocie do władzy. Gazeta zaznacza, że opozycja obiecała Polakom powrót do demokracji. "Oczekiwania i pułap upadku są odpowiednio wysokie. Dlatego niektórzy już opisują wyznaczonych ministrów jako 'amortyzatory‘, którzy zostaną zastąpieni po pierwszych zderzeniach z rzeczywistością" – pisze "Handelsblatt".