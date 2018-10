Halloween - kiedy jest, tradycja, przebrania, zabawy, dynia

Halloween jest świętem budzącym sporo kontrowersji wśród katolików. Ale to właśnie w chrześcijańskich tradycjach tkwi jego historia. Czczenie pamięci zmarłych bliskich może przybierać różne formy.

Kiedy jest Halloween?

Tradycja Halloween

Przebrania na Halloween

Główne zabawy na Halloween, które możemy zaobserwować na ulicach w zachodniej części Europy czy w Stanach Zjednoczonych, to Trick or Treat, czyli dziecięcy zwyczaj chodzenia po domach w poszukiwaniu słodyczy i przekąsek. Ma on korzenie w chrześcijańskiej tradycji ze średniowiecza, kiedy to chodzono po okolicznych mieszkańcach i żebrano o tzw. Ciasto duszy. Rozmiar podarowanego wypieku był wprost proporcjonalny do późniejszych żarliwych modlitw o zbawienie duszy. W Japonii najmłodsze dzieci przebierane są za dobre duszki. Jeżeli nie otrzymają łakoci, maja prawo do robienia w odwiedzonych domach psików, czyli przykładowo smarowania klamek pastą do zębów. Najbardziej znana parada w kraju kwitnącej wiśni odbywa się w Kawasaki.