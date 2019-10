WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Halloween 2019. Kiedy wypada to święto? Poznaj zabawy i zwyczaje Na koniec października wypada Halloween, święto strasznych historii, kościotrupów, czarownic i od niedawna – superbohaterów. Poznaj kostiumy, gry i tradycje związane z tym dniem. Halloween 2019. Poznaj zwyczaje związane z tym dniem. (Fotolia) Halloween 2019. Kiedy wypada to święto? Skąd się wzięło? Halloween obchodzone jest na całym świecie 31 października. W tym roku jest to czwartek. Najliczniej celebrują Halloween obywatele USA, Kanady i Wielkiej Brytanii. Ten dzień nieprzypadkowo poprzedza chrześcijański Dzień Wszystkich Świętych. 1 listopada, święto istniejące od ponad tysiąca lat, przypada w okresie, kiedy ludy pogańskie szczególnie czciły zmarłych i obchodziły przejście lata w zimę. Halloween pochodzi od Celtów, dawnych mieszkańców Irlandii. Wierzyli oni, że pod koniec października duchy ich przodków powracają w miejsca, które zamieszkiwały za życia. W naszym regionie obchodzono wtedy święto Dziadów. Kościół zaplanował na 1 listopada święto męczenników i wszystkich tych, którzy dostali się do nieba. Halloween to w obecnej, zamerykanizowanej wersji, dzień kojarzony przede wszystkim z kulturą popularną. Najbardziej lubią je najmłodsi. Dzieci w przebraniach szkieletów i czarownic, a ostatnio coraz częściej superbohaterów Marvela, chodzą od drzwi do drzwi na przedmieściach. Proszą sąsiadów o cukierki i jeśli ich nie otrzymają, spłatają im figla. Gra ta nosi nazwę "trick or treat" – "cukierek albo psikus". Halloween 2019. Przebrania, gry i strachy Symbolem Halloween jest przede wszystkim dynia, którą należy wydrążyć, wyciąć w niej zarys wykrzywionej twarzy i włożyć do środka świeczkę. W ten sposób powstają lampiony, będące najpopularniejszym dekoracjami na Halloween. Sklepowe półki w najbardziej przywiązanych do Halloween krajach uginają się od sztucznych kłów, lateksowych masek, pazurów, przyklejanych blizn i innych gadżetów. Halloween w Stanach Zjednoczonych stanowi maszynkę do zarabiania pieniędzy. W tym roku Amerykanie wydadzą ponad 9 miliardów dolarów na słodycze, ozdoby i przebrania. Miłośnicy Halloween w Polsce wybierają się na maratony horrorów, przebierane imprezy i wycieczki do escape roomów. Najmłodsi mogą dzięki Halloween zaznajomić się z amerykańską kulturą masową.