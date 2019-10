Halloween 2019. Jak zrobić dynię? Propozycje wzorów

Najważniejszym symbolem Halloween jest lampion z dyni. Dowiedz się, jak wydrążyć warzywo i wykroić w nim straszną twarz. Prezentujemy tradycyjny przepis. Jak przygotować dynię?

Dynia na Halloween. Jak ją wydrążyć?

Lampion w postaci wydrążonej dyni to najpopularniejsza ozdoba Halloween . Ta prosta ozdoba może być wykorzystana na wiele różnych sposobów. Przygotowując dynię z przyjaciółmi lub dziećmi, będziecie się świetnie bawić.

Przepis na halloweenową dynię jest bardzo prosty. Wybierz najpierw dorodne, świeże warzywo. Zaznacz wokół jego łodygi "czapkę". Najbardziej efektowny będzie kształt sześciokąta. Ostrym nożem odetnij górną część dyni, tak, żeby później nie wpadła do środka. Potem wydrąż łyżką wnętrze dyni – miąższ i pestki. Postaraj się, żeby w środku było jak najmniej wilgoci.

Na ścianie dyni narysuj wzór strasznej twarzy. Potem wyrzeźbij go cienkim, ostrym nożem – może się przydać specjalny nożyk do carvingu. Wypchnij od wewnątrz zbędne kawałki warzywa. Ostatnim krokiem będzie włożenie do dyni świeczki albo elektrycznej lampki. Twoja dynia na Halloween jest gotowa.