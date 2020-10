Halina Szymańska. Była szefowa Kancelarii Prezydenta z nową pracą

Chodzi o Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w której Szymańska w latach 2006-2008 zarządzała oddziałem regionalnym na Pomorzu Zachodnim, a po objęciu władzy przez Prawo i Sprawiedliwość, do 2017 r., wiceprezesowała. Według naszych informacji jej nominacja pomóc ma zwłaszcza nowemu ministrowi rolnictwa Grzegorzowi Pudzie, który do resortu przyszedł spoza środowiska rolniczego, co przez wielu działaczy środowiska wiejskiego przyjęte zostało z dezaprobatą.