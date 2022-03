Anonymous włamało się do rosyjskiego giganta. "Dane na dużą skalę"

W Niemczech Rosnieft ma udziały w trzech niemieckich rafineriach - w Schwedt, Karlsruhe i Neustadt. Z kolei niemiecki oddział Rosnieftu odpowiadał w ostatnich latach za około jedną czwartą całego importu ropy naftowej do Niemiec. Oznacza to, że firma należy do obiektów tzw. infrastruktury krytycznej, które mają obowiązek m.in. zgłaszania zagrożeń związanych z cyberbezpieczeństwem.