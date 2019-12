Haker włamał się na konta prokuratorów. Grozi wyciekiem wrażliwych danych

Haker włamał się na konto prokuratorów i szantażuje śledczych wyciekiem kolejnych wrażliwych danych. Podkreśla, że nie jest to sprawa polityczna. Możliwe, że chodzi o prywatny zatarg z jednym z prokuratorów.

Po próbach szantażu haker podał na Twitterze adres skrzynki kontaktowej. "Nadal zachęcam do kontaktu w sprawie wycieku, unikniecie kompromitacji. I niech nikt nie opowiada, że jesteście ofiarami Pegasusa albo że mam jakieś motywy polityczne. To moja prywatna sprawa” - groził szantażysta.

Według ustaleń "GW" motywem działania hakera była osobista zemsta na prokuratorze, który w przeszłości go ścigał. Śledczy należy do stowarzyszenia Lex Super Omnia. "Haker wspominał go kilka razy w swych wpisach, wyzywając od 'miernot' i dając do zrozumienia, że powinien być usunięty z zawodu" - czytamy w artykule.