"Gwóźdź do trumny". Znana burgerownia zamyka się przez podwyżki

- Długo się zbierałem, żeby podjąć tą decyzje. Nie było łatwo, bo wraz z całą załogą i rodziną walczyliśmy o to, żeby nie dać się przeciwnościom w postaci: zabójczych cen prądu, gazu, produktów, inflacji, wcześniej Covidu ... itd. Niestety "gwoździem do trumny" stała się wraz z Nowym Rokiem horrendalna podwyżka czynszu, co sprawiło, że po prostu prowadzenie gastro biznesu nie ma większego sensu - przekazał właściciel Mikołaj Zimowski.